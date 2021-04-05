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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: CHP 1960 darbesinin siyasi operasyon merkezidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: CHP 1960 darbesinin siyasi operasyon merkezidir
05.04.2021 23:26
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Soylu, "Türkiye'de yaşanan bütün darbelerin siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin siyasi operasyon merkezi ise CHP'dir. Bizatihi İsmet İnönü'dür." ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Soylu, "Türkiye'de yaşanan bütün darbelerin siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin siyasi operasyon merkezi ise CHP'dir. Bizatihi İsmet İnönü'dür." ifadelerini kullandı.

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