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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 08:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçmenlere geçit yok! Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10.482 şüphelinin yakalandığını, 3.744'ünün ise tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10.482 şüphelinin yakalandığını, 3.744'ünün ise tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:
❌GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE yönelik düzenlenen operasyonlarda,
1️⃣0️⃣. 4️⃣8️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.
3️⃣. 7️⃣4️⃣4️⃣'ü tutuklandı.
1️⃣. 4️⃣7️⃣9️⃣'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz.

❌ 3️⃣7️⃣1️⃣. 4️⃣3️⃣3️⃣ Vize/Vize Muhafiyeti veya İkamet Süresi Biten Yabancı (Düzensiz göçmen durumuna düşen) Düzensiz Göçle Kararlı Mücadelemiz Sonucu Kendiliğinden Ülkemizden Çıkış Yaptı.

❌ 8️⃣2️⃣. 0️⃣0️⃣0️⃣ Suriyeli,
GÖNÜLLÜ, GÜVENLİ VE ONURLU
GERI DÖNÜŞ KAPSAMINDA ülkelerine döndü.

❌ 2️⃣2️⃣3️⃣. 8️⃣5️⃣6️⃣ Düzensiz Göçmenin Sınırlarımızda Kurduğumuz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri İle Milli Savunma Bakanlığımızın Kararlı Ve Hassas Çalışmaları Neticesinde Sınırlarımızdan Girişi Engellendi.

❌ 2️⃣5️⃣4️⃣. 0️⃣0️⃣0️⃣ Düzensiz Göçmen Yaptığımız Operasyonlar, Mobil Göç Araçlarımız ve Kararlı/Tavizsiz Çalışmalarımız Sonucu Yakalandı.

Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan Göçmen Kaçakçılarına Asla Fırsat Vermeyeceğiz❗️

Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız Çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷

Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz❗️

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