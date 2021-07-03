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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı: Tosuncuk'u getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı: Tosuncuk'u getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak
03.07.2021 11:28 - Son Güncelleme: 03.07.2021 11:31
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Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak." şeklinde konuştu. Terörle mücadeleye değinen Çataklı, "2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kateoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellendi." dedi.


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