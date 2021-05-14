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İbrahim Kalın’dan İsrail’e sert tepki: İsrail savaş suçu işlemektedir

İbrahim Kalın’dan İsrail’e sert tepki: İsrail savaş suçu işlemektedir
14.05.2021 01:50
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Filistin'i işgal etmek için kanlı saldırılarını sürdüren siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini açıkladı. A Haber canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kalın,’’ İsrail savaş suçu işliyor. İşgal ettiği topraklardaki insanların can ve mal güvenliği işgal gücüne aittir. Uluslararası hukuk bunu gerektirir. BM Genel Güvenlik Konseyi’nin ve Genel Kurulunun bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıllar içerisinde alınmış onlarca kararı var. Fakat maalesef İsrail uluslararası sistemi de yok sayarak bu kararları yok saydı ve bundan güç alarak da bu ihlallerine bugün de devam ediyor. Gazze’de olsun Kudüs’te olsun savunmasız sivillere karşı katliamlarına devam ediyor’’ dedi.


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