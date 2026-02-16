30 milyon dolarlık soygunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Olayda 30 milyon doları çalındığı iddiasıyla ifade veren Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018 yılından itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütüyle "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildiği belirtilmişti.