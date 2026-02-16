PODCAST CANLI YAYIN
30 milyon dolarlık soygunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi

30 milyon dolarlık soygunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Olayda 30 milyon doları çalındığı iddiasıyla ifade veren Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018 yılından itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütüyle "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildiği belirtilmişti.

Bunlar da Var

Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle