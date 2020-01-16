İBB'ye açtığı davayı kazanan işçi konuştu! İmamoğlu'na isyan etti: Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? 16.01.2020 17:31

8 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş'de amir yardımcılığı görevi yapan ve 15 Kasım'da işten çıkarılan Emre Akdemir, mahkeme kararıyla işe iade davasını kazandı. Akdemir, şirket avukatı tarafından 'yönetim kararı' olarak işe iade kararının uygulanmayacağının kendisine bildirildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi: "Bu para İstanbullunun cebinden çıkıyor. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor?"

19.06.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş'de çalışmaya başlayan Emre Akdemir, 15 Kasım 2019 tarihinde fesih bildiriminin kendisine iletilmesiyle işine son verildiğini öğrendi. 'Yönetimde verimliliği artırmak, kurumsal performansı yükseltmek amacıyla organizasyon yapısında değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır' ifadelerinin yer aldığı fesih bildirimi kendisine tebliğ edilen Akdemir ardından mahkemeye giderek işe iade davası açtı. Dava ilk celsede sonuçlandı. Mahkeme Emre Akdemir'in işe iade edilmesine veya kendisine tazminat ödenmesine karar verdi.

"YÖNETİMİN KARARI BU ŞEKİLDE DİYEREK İŞ AKDİMİZ FESHEDİLDİ"

Kasım ayında işten çıkarıldıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatları ödenen Emre Akdemir, "Ben 8 yıldan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor İstanbul A.Ş'de amir yardımcısı olarak çalışıyordum. 15 Kasım'da bir mesajla genel merkeze gelmemiz gerektiği söylendi ve iş akdimiz feshedildi. Hiçbir gerekçe söylenmeden, ısrarla sorduğumuzda, hiçbir gerekçesi yoktu. Yönetimin kararı bu şekilde diyerek iş akdimiz feshedildi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım hukuki süreç başlattık. Kıdem ve ihbar tazminatlarımız ödendi. Sonrasında hukuki mücadeleye ben kendim hiçbir hukuki yardım almadan başladım. Dolayısıyla ilk celsede işe iade kararımız çıktı. İşe iade kararını da dün aldım" dedi.

"ŞİRKET AVUKATI YÖNETİMİN İŞE İADE KARARLARINI UYGULAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Şirket avukatıyla görüştüğünü söyleyen Akdemir, kendisine yönetim kararı gereği işe iade kararının uygulanmayacağı bildirildiğini belirterek, "İşe iade kararını aldıktan sonra belediyenin, şirketimizin avukatıyla bir görüşme yaptım. Kendisi yönetimin işe iade kararlarını uygulamayacağını, işe iade kararının bir seçeneği olan diğer tazminatları ödeyeceklerini söylediler. Tabii ben buradan bununla ilgili yönetimine, Ekrem başkana şunu sormak istiyorum. Hukuk hukuk diyerek ortalığı ayağa kaldırdılar. Şimdi hukuku kendileri uygulamıyorlar. Burada bir mahkeme kararı var. Neden çıkarıldığımızı bile bilmiyoruz. Mağdur olduk. Hiç değilse bize elle tutulan, bir gerekçe gösterselerdi. Ben siyasi bir oluşumun içine de girmedim. Parti içinde çalışmadım. İşimden evime, evimden işime gidip geliyordum." diye konuştu.

"BU PARA İSTANBULLUNUN CEBİNDEN ÇIKIYOR"

Akdemir şöyle devam etti:

"İşe iade davasında işe iadeyi kazandık. Mahkeme seçenek sunuyor. Ya işe iade al ya da mahkeme kararının altındaki tazminatları tekrar öde diyor. Onlar para ödemeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu İstanbullunun cebinden çıkıyor. Mahkeme kararında yazan tutar 21 bin 600 lira beş aylık brüt ücret. Dört aylık boşta geçen zaman için ücret 31 bin lira. Toplamda 51 bin liralık ödemeyle karşılaşacaklar. Bu para herkesin cebinden çıkacak. "

"Biz emeğimizi, alın terimizi verdik." diyen Emre Akdemir, mecburen başka bir iş bakacağını ifade etti. Akdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Ben buradan yöneticilerimize, Ekrem başkana da sesleniyorum. Akşam eve gittiğinde çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Saraçhane'de günlerce bu soğukta aç bekleyen insanlar var. Yani bunlarla alakalı hiç sıkıntı çekmiyor mu? Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor?" ifadelerini kullandı.