İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.

İSPARK BORÇ SORGULAMA SAYFASINA ''https://online.ispark.istanbul/'' linkinden ulaşabilirsiniz.

Gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu, örüldü.

Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lirayken yapılan zamla ücretler 50 lira oldu. Bazı yerlerdeyse 60 lira.

İSPARK'ın sitesine bakıldığında Kadıköy'deki parkların fiyatları 50 lira görünürken Bebek'teki fiyatlar 60 lira oldu.

Yönetim zam gerekçesi olarak personel maliyetlerini öne sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.