Haberler Haber Videoları İBB Meclisi'nde İmamoğlu zorbalığı! AK Parti grubuna hakaret etti mikforonlarını kapattı söz hakkı vermedi

İBB Meclisi'nde İmamoğlu zorbalığı! AK Parti grubuna hakaret etti mikforonlarını kapattı söz hakkı vermedi

İBB Meclisi'nde İmamoğlu zorbalığı! AK Parti grubuna hakaret etti mikforonlarını kapattı söz hakkı vermedi
25.11.2021 17:43
Ana Sayfa 01:34
CHP’li vekiller Demirtaş'ı...
Ana Sayfa 17:41
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den...
Ana Sayfa 00:28
Metro saldırganı 3 suçtan...
Ana Sayfa 00:10
Aslı Enver'den milyonluk hava!...
Ana Sayfa 04:11
EPDK'dan flaş akaryakıt...
Ana Sayfa 03:58
Gara ve Kandil'e nokta...
Ana Sayfa 06:48
Kadıköy metrosunda bıçaklı...
Ana Sayfa 00:40
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Ana Sayfa 00:59
Otomobil refüje çarpıp takla...
Ana Sayfa 00:21
Hülya Avşar renkli taytıyla...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 73. bölüm...
Ana Sayfa 00:16
Bağcılar’da komşular arasında...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı birleşimi İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, gerginlik yaşandı. İmamoğlu, İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın "Yılda bir kez Meclis'e gelip şov yapmaya çalışmayın" sözlerini hazmedemedi, mikrofonunu kapattı, söz hakkı vermedi, milletin oyları ile Meclisin en büyük grubuna sahip olan AK Partililere ise "gereksiz" diyerek hakaret etti.

Haber Videoları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Osmanlı Arşiv Külliyesi'nin Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesinde bulunan binasının bir kısmının tekrar Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi gündeme geldi. Gündem teklifi için söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep ettiğini iddia etti.


Kaynar, "Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" dedi.


CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Kaynar'ın konuşmasına "Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama daha önce bunun örnekleri var" diyerek cevap verdi. Ardından İmamoğlu, toplantının gündem dışına çıktığı gerekçesiyle Kaynar'ın mikrofonunu kapatarak tekrar konuşma hakkı vermedi.


Bunun üzerine gruplar arasında sözlü tartışma başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz alarak İmamoğlu'na kendilerine 'gereksiz' dediğini iddia etti. Göksu, "Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz" dedi.


İddiaları reddeden İmamoğlu'nun ardından tarafların yatışmasıyla, oturuma devam edildi.


Uzun tartışmalara neden olan Osmanlı Arşiv Külliyesi Hizmet Binasının tahsisi CHP ve MHP üyelerinin evet oyu ile 'ısrar karar' olarak kabul edildi.

SON DAKİKA