SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 18:49

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti davasının mazluma umut olma, zulme son verme davası olduğunu belirten Erdoğan, "Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PYD hadsizliğine sert tepki gösteren Erdoğan, "Bunların avukatlığını siz yaptınız. YPG bize saldırmaz diyerek bölücü örgütünün Suriye uzantılarına sahip çıkan eski Genel Başkanı'nızdır. YPG PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsun? CHP'nin simit tezgahını bile yönetme kabiliyetinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır." şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
AK PARTİ Sakarya Kongresi'nde renkli anlar: Başkan Erdoğan vekillerle beraber Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısını söyledi!
13.12.2024Cuma
Çanakkale depremini Prof. Dr. Şükrü Ersoy yorumladı!
12.12.2024Perşembe
Çanakkale'de deprem!
12.12.2024Perşembe
MSB'den Suriye açıklaması!
12.12.2024Perşembe
Narin Güran davasında avukatlar birbirine girdi: "Yasak aşk" kavgası!
12.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler 00:41
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı!
13.12.2024Cuma
Görüntüler Rakka’dan! PKK/YPG’li teröristler sivillere ateş açtı! 00:20
Görüntüler Rakka'dan! PKK/YPG'li teröristler sivillere ateş açtı!
12.12.2024Perşembe
Konya Ankara yolunda feci kaza: 3 ölü! 02:26
Konya-Ankara yolunda korkunç kaza: 3 ölü!
12.12.2024Perşembe
Esad sonrası Emevi Camii’nde ilk cuma namazı! 06:31
Esad sonrası Emevi Camii’nde ilk cuma namazı!
13.12.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA