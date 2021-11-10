HDP'li vekilden 10 Kasım'da provokasyon! Seyit Rıza paylaşımına CHP ve İYİ Partililer sessiz kaldı

81 il genelinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli törenler düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde saygı duruşu ve anma etkinlikleri yapıldı.
Devlet erkanı da Anıtkabir'de düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anıtkabir'de düzenlenen törene başta Başkan Erdoğan olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Millet İttifakı'nın ortağı olan HDP ise törenlere katılmadı.
HDP'Lİ VEKİLDEN SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIM
HDP'li İstanbul milletvekili Musa Piroğlu ise sosyal medya hesabından, 1937'de Dersim'de çıkan isyanın mimarlarından olan Seyit Rıza ile ilgili paylaşımda bulundu. Seyit Rıza, Dersim ayaklanmasının lideri olduğu gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile diğer isyancılarla birlikte tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Seyit Rıza'nın ölüm tarihinin 15 Kasım olmasına rağmen, paylaşımın Atatürk'ün ölüm tarihinde yapılmış olması provokasyonu gözler önüne serdi.
HDP'NİN ORTAĞI CHP VE İYİ PARTİ SESSİZ
Millet İttifakı'nda HDP'nin ortağı konumunda bulunan CHP ile İYİ Parti ise sessizliğini korudu. HDP'nin Anıtkabir'deki anma törenine katılmaması ve HDP'li vekilin yaptığı provokatif paylaşımla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.