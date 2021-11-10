Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2021 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 18:04
    ABONE OL

    HDP'li vekilden 10 Kasım'da provokasyon! Seyit Rıza paylaşımına CHP ve İYİ Partililer sessiz kaldı

    Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıldönümünde tek yürek olarak anma törenleri düzenlerken, Millet İttifakı'nın ortağı HDP Anıtkabir ziyaretinde bulunmadı. HDP'li İstanbul milletvekili Musa Piroğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden provokasyona imza atarak 1937'de çıkan Dersim İsyanı'nın mimarlarından olan Seyit Rıza ile ilgili paylaşımda bulundu. HDP'nin ortağı CHP ve İYİ Parti ise bu paylaşıma sessiz kaldı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    HDP’li vekilden 10 Kasım’da provokasyon

    81 il genelinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli törenler düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde saygı duruşu ve anma etkinlikleri yapıldı.

    Devlet erkanı da Anıtkabir'de düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anıtkabir'de düzenlenen törene başta Başkan Erdoğan olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Millet İttifakı'nın ortağı olan HDP ise törenlere katılmadı.

    HDP'Lİ VEKİLDEN SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIM
    HDP'li İstanbul milletvekili Musa Piroğlu ise sosyal medya hesabından, 1937'de Dersim'de çıkan isyanın mimarlarından olan Seyit Rıza ile ilgili paylaşımda bulundu. Seyit Rıza, Dersim ayaklanmasının lideri olduğu gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile diğer isyancılarla birlikte tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Seyit Rıza'nın ölüm tarihinin 15 Kasım olmasına rağmen, paylaşımın Atatürk'ün ölüm tarihinde yapılmış olması provokasyonu gözler önüne serdi.

    HDP'NİN ORTAĞI CHP VE İYİ PARTİ SESSİZ
    Millet İttifakı'nda HDP'nin ortağı konumunda bulunan CHP ile İYİ Parti ise sessizliğini korudu. HDP'nin Anıtkabir'deki anma törenine katılmaması ve HDP'li vekilin yaptığı provokatif paylaşımla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

        TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HEDEF ALMIŞLARDI
        HDP, daha önce 1915 olayları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı. HDP'nin sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" paylaşımı yapılmıştı. HDP'li siyasiler, "Kürt sorunu" ile ilgili yaptıkları açıklamalarda ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etmişti.



        CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU DA ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI
        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Dersim'de yaşanan olaylarla ilgili olarak 2011 yılında yaptığı paylaşımda o dönemki devlet iradesini yani Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef almıştı. Kaftancıoğlu daha önce de Atatürk adını kullanmayarak, "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." açıklamasında bulunmuştu. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri CHP içerisinde krize neden olmuştu.

        Takvim.com.tr/Özel haber
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Firari çete lideri Sedat Peker ve ailesi için flaş talep
        Haberler Güncel HDP'li vekilden 10 Kasım'da provokasyon! Seyit Rıza paylaşımına CHP ve İYİ Partililer sessiz kaldı
            SON DAKİKA