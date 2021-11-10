HDP'li vekilden 10 Kasım'da provokasyon! Seyit Rıza paylaşımına CHP ve İYİ Partililer sessiz kaldı

HDP'Lİ VEKİLDEN SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIM

HDP'li İstanbul milletvekili Musa Piroğlu ise sosyal medya hesabından, 1937'de Dersim'de çıkan isyanın mimarlarından olan Seyit Rıza ile ilgili paylaşımda bulundu. Seyit Rıza, Dersim ayaklanmasının lideri olduğu gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile diğer isyancılarla birlikte tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Seyit Rıza'nın ölüm tarihinin 15 Kasım olmasına rağmen, paylaşımın Atatürk'ün ölüm tarihinde yapılmış olması provokasyonu gözler önüne serdi.

HDP'NİN ORTAĞI CHP VE İYİ PARTİ SESSİZ

Millet İttifakı'nda HDP'nin ortağı konumunda bulunan CHP ile İYİ Parti ise sessizliğini korudu. HDP'nin Anıtkabir'deki anma törenine katılmaması ve HDP'li vekilin yaptığı provokatif paylaşımla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.