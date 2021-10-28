İBB İnsani Su Kullanım Hakkını kaldırdı! Su yüzde 20 zamlandı

İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.

YÜZDE 20 ZAMLANDI

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü.

Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

EYLÜL AYI BAŞINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Yerel seçimler öncesi "İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eylül ayı başında da suya zam yapmıştı. 7 Eylül günü AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." demişti. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

O GÜN ŞUNLAR YAŞANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." dedi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi gündeme geldi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un alt yapısının nüfus artışına paralel olarak devam ettiğini, eski tesisatın yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipman, ile şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderler olduğunu söyledi.

YÜZDE 39 ZAM TALEBİ

İSKİ'nin müteahhitlere ödeme yapamadığını ve müteahhitlerin her gün dilekçe gönderdiklerini anlatan Mermutlu, yüzde 39'luk zammın yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de 2019 yılı mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde tamamen kendi öz kaynaklarıyla işleyen İSKİ'nin, şu anda borç içerisinde olduğunu söyledi.



İBB yönetiminin hesap bilmeyen ve popülist yaklaşımından dolayı İSKİ'nin bu halde olduğunu savunan Bilmen, suya yüzde 15,62 teklifte bulunduklarını belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI REDDETTİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İSKİ'nin teknik çalışmaları sonucunda yüzde 39'luk zam teklifinin belirlendiğini, bu oranın altındaki tekliflerin kurumu zarar uğratmak olduğunu savundu.

İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.

YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

Yüzde 15,62'lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;



CHP'NİN ZAM TALEPLERİ

Kasım 2019 – Yüzde 80

Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)

Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı)



Aralık 2020 – Yüzde 39 oranında (Yüzde 6,84 oranında gerçekleşen)

Mayıs 2021 – Yüzde 50 oranında