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    • 07.09.2021 17:14
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    CHP'li İBB suya yine zam hazırlığında! Yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!

    Yerel seçimler öncesi "İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine suya zam yapmaya hazırlanıyor. Suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplantı kararı alınırken, toplantı 16.30'da başladı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." dedi.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;
        Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
        Haberler Güncel CHP'li İBB suya yine zam hazırlığında! Yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!
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