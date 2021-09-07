CHP'li İBB suya yine zam hazırlığında! Yüzde 40 zam için olağanüstü toplandı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;