İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin Haliç yalanını belgelerle çürüttü. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İstanbullulardan ve İBB'den özür dilemeliler" açıklamasında bulundu.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'nin 'Haliç' yalanını A Haber'de belgelerle çürüttü
27.05.2020 00:48
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