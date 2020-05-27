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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'nin 'Haliç' yalanını A Haber'de belgelerle çürüttü

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu CHP'nin 'Haliç' yalanını A Haber'de belgelerle çürüttü
27.05.2020 00:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin Haliç yalanını belgelerle çürüttü. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İstanbullulardan ve İBB'den özür dilemeliler" açıklamasında bulundu.


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