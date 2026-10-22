Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden otomobil önce motosiklete sonra yayaya çarptı: 2 ağır yaralı
Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yokuş aşağı inen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bir motosiklete ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarparak bir dükkana vurup durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel