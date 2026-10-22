Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”

Libya Meclisi mutabakatı onayladı! MSB'den Yunanistan ve AB açıklamalarına yanıt geldi

Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i makamında kabul etti

Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”