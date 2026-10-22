Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i makamında kabul etti

Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”

Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”