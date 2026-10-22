Başkan Erdoğan'ın KAAN kravatlı mesajına TUSAŞ'tan yanıt: "Ben de özledim" paylaşımı
Dört ülkenin savunma iş birliği için imza attığı Bedir Mutabakatı töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı KAAN desenli kravat dikkat çekti. Tören günü verilen bu sembolik mesajın ardından TUSAŞ sosyal medya hesabından "Ben de özledim ben de..." notuyla bir video paylaştı. Ferdi Tayfur'un şarkısıyla harmanlanan KAAN görüntüleri millî muharip uçağın ilk uçuş gururunu sosyal medyada yeniden yaşattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel