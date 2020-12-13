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Hurda araçları baştan aşağı yenileyip iş adamlarına satıyor! 'Parçalarını Amerika'dan alıyorum'

Hurda araçları baştan aşağı yenileyip iş adamlarına satıyor! 'Parçalarını Amerika'dan alıyorum'
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Yalova'da hurda halindeki otomobilleri baştan aşağı yenileyen 44 yaşındaki Gökhan Yılmaz, çocukluğunun hayali olan 'klasik otomobil' tutkusunu farklı bir boyuta taşımış durumda. 30'u aşkın araçtan oluşan bir koleksiyona sahip olan Yılmaz, "Binali Bey'e (eski Başbakan Binali Yıldırım) bir Ford minibüs vermiştik. Çok güzel bir araçtı. O da hala kendisinde." dedi.


Hurda halindeki otomobilleri baştan aşağı yenileyen 44 yaşındaki Gökhan Yılmaz, 30'u aşkın araçtan oluşan bir koleksiyona sahip oldu.

Yalova'da özel bir şirkette çalışan Gökhan Yılmaz, hobi olarak klasik otomobillere merak saldı. 2005 senesinden itibaren Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki yerinde araçların tadilatlarını yapmaya başlayan Yılmaz, 20'ye yakın otomobili baştan aşağı yeniledi.

30'a yakın klasik otomobili olduğunu anlatan Yılmaz, bunlardan 12'sini trafiğe çıkardığını ifade etti.

Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Yılmaz, çocukluğunda dedesinin otomobiline duyduğu ilgiyle tutkusunun başladığını belirtti.

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