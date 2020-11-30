Hulusi Akar'dan TSK'ya hakaret eden CHP'li vekile sert tepki: Gereğini yapacağız

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün özel bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ağır hakaretlerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır için "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" dedi.

Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığının yanı sıra Kosova Bosna-Hersek, Katar, Somali'deki birlik komutanları, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"AYNI CİDDİYET VE SAMİMİYETLE BİZE VERİLEN GÖREVLERİ BAŞARACAĞIZ"

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda talimat veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, "Ruslarla çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

TÜRK GEMİSİNE YAPILAN SALDIRI

Türk bayraklı "ROSELINE-A" isimli ticari geminin 22 Kasım'da uluslararası hukuka aykırı olarak açık denizde durdurularak aranmasına da değinen Akar, "Gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz." dedi.

"OLAYLARI TIRMANDIRAN BİZ DEĞİLİZ"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de Akar, şunları söyledi: "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar."

"BUNLAR ÇIKAR YOL DEĞİL"

Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olarak diyalogla sorunlarının büyük bir bölümünü çözebileceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti: "Bunları konuşalım, görüşelim diyoruz. Bu konuda karşılıklı güven artırıcı önlemler çerçevesinde görüşebiliriz, istikşafi görüşmeler çerçevesinde görüşebiliriz, NATO Genel Sekreteri'nin öncülüğünde ayrıştırma usulleri adı altında yapılan görüşmelerde görüşebiliriz. Bütün bunların hepsi açık olmakla beraber maalesef çok aykırı bir şekilde duruş sergiliyor ve bunlardan kaçınıyorlar. Gerçek böyleyken 'Tırmandırdınız, gerilimi artırdınız, tahrik ettiniz' gibi tempo tutuyorlar. Bunlar gerçekten çıkar yol değil, bunların anlaşılmasını temenni ediyoruz. Bizim gittiğimiz yol doğru. İnandığımız yolda biz hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak ayrıca iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek şeklindeki ilkeli tutumuzu sürdüreceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, uluslararası hukuku da teamülleri de alınan kararları da biliyoruz, bu çerçevede tutarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor."

CHP'Lİ VEKİLİN TSK'YA HAKARETİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti: "Herkes bir şeyler söyleyebilir. Burası hukuk devleti. Hukuk içinde yapılması gereken ne varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum. Bu konuda biz de kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun gereğini yapacağız."

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar, sözlerini şöyle tamamladı: "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır."