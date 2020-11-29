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    • 29.11.2020 23:02
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    'li Mehmetçiğe yapılan iğrenç ithamları savundu! Yetmedi A Haber'e saldırdı

    'li yine skandal bir olaya daha imza attı.Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında Mehmetçiğe yönelik skandal ifadeler kullanan bir başka CHP'li 'ı savundu. Özel bununla da yetinmeyip A Haber ekranlarına saldırdı.

    Başarır'ın bir canlı yayın esnasında ve Türk askerine yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından tepkiler üst üste gelmişti. "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin su 'a satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'ı CHP savundu.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN SAVUNMA VE SUÇLAMA!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı sosyal medya paylaşımında TBMM'deki vekilleri CHP'ye ve 'a iftira atmakla suçlarken, A Haber'i de hedef aldı. Özel "Aynı çatı altında görev yaptığınız vekilimize ve partimize iftira atmaya utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "ALENEN AŞAĞILAMA SUÇU" İFADESİ
    "Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

    MSB'DEN YAZILI AÇIKLAMA GELMİŞTİ
    'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk ordusunun milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği bildirildi. Bakanlığın, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

    "Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."

    CHP'Lİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?
    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı programda "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.

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    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel Mehmetçiğe yapılan iğrenç ithamları savundu! Yetmedi A Haber'e saldırdı