CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır'ın bir canlı yayın esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk askerine yönelik hakaret içeren sözlerinin ardından tepkiler üst üste gelmişti. "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'ı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel savundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SAVUNMA VE SUÇLAMA!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı sosyal medya paylaşımında TBMM'deki vekilleri CHP'ye ve Ali Mahir Başarır'a iftira atmakla suçlarken, A Haber'i de hedef aldı. Özel "Aynı çatı altında görev yaptığınız vekilimize ve partimize iftira atmaya utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ALENEN AŞAĞILAMA SUÇU" İFADESİ

"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

MSB'DEN YAZILI AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk ordusunun milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği bildirildi. Bakanlığın, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."

CHP'Lİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı programda "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadeleri kullanmıştı.