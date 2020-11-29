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    • 29.11.2020 14:05
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    Milletvekili 'ın 'Türk su satılmış' sözleri sonrası 'de geldi. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr ’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz." denildi.

    MSB'den yapılan açıklamada;
    Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin suna milletin önünde hakaret edilmiştir.

    Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir.

    Peygamber Ocağı olarak da bilinen binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır.

    Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?
    Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından Mersin Milletvekili Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki