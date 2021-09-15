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Hulusi Akar'dan Ermenistan'a "ateşkes" uyarısı!

Hulusi Akar'dan Ermenistan'a "ateşkes" uyarısı!
15.09.2021 15:37
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Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yapıldı. Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu anlatan Akar şöyle konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız, barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'a "ateşkes" uyarısı!

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