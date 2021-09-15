Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'a "ateşkes" uyarısı!
Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yapıldı. Bölgede kalıcı barış ve huzur ortamı ile refaha giden yolun açılmasının önemli olduğunu anlatan Akar şöyle konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev'in Ermenistan'a uzattıkları barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması önemlidir. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadıysa da bazı iz ve emareler var. Bizim amacımız, barış, huzur içinde tarafların hem güven hem de refah içinde yaşamasıdır. Temennimiz, Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın sağlanmasıdır.
Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerince gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla yapıldı.
Bakanlar Akar ve Hasanov ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerine katılmak üzere 3. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.
Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde, birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde, ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası ortamda artık bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Akar, "Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." dedi.
Tatbikatların önemine değinen Akar, "Bu başarılı tatbikatlar, aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Akar, "Azerbaycan'a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz." ifadesini kullandı.