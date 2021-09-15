Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'a "ateşkes" uyarısı!

Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin tüm komşularının toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde, birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde, ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz." diye konuştu.