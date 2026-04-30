Hırsızlığın böylesi görülmedi: Yakalanınca "Araç benim" diye bağırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık girişimi yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren şüpheli kadın, aracın arka cam rüzgarlığını kırarak içeri sızdı. Yanında getirdiği farklı bir anahtarla aracı çalıştırmak için uğraşan kadın, bu sırada durumdan şüphelenen araç sahiplerine yakalandı.

"Asıl hırsız sizsiniz" diyerek saldırdı

Kendi araçlarında yabancı birini gören sahipler, kadını aşağı indirmek istedi ancak beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Şüpheli kadın, büyük bir özgüvenle "Araç benim, asıl hırsız sizsiniz" diyerek bağırmaya başladı. Araçtan inmeyi reddeden ve koltuğa sımsıkı tutunan kadın, kendisini dışarı çıkarmaya çalışan araç sahiplerine ve yardıma gelen çevredeki vatandaşlara fiziksel saldırıda bulundu.

Polis ekipleri güçlükle gözaltına aldı

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını araçtan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Polise de direnen ve aracın kendisine ait olduğunu iddia etmeyi sürdüren şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Yaşadıkları olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan araç sahipleri şüpheliden şikayetçi olurken, gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.