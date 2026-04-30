D140 karayolunda araç yangını: Demir yığınına döndü

Ankara-Nallıhan karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayan otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen küle döndü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Ankara-Nallıhan D140 Karayolu Çayırhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araçtan, yolda ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Ekipler seferber oldu

Aracı saran dumanların yerini kısa sürede alevlere bırakması üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılan otomobilde çok büyük çapta maddi hasar meydana geldiği ve aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Sumud aktivisti Bilali Yıldırım'dan kararlılık mesajı: Gemiler alınırsa yürürüz o da engellenirse sürünerek gideriz
Sumud aktivisti Bilali Yıldırım'dan kararlılık mesajı: Gemiler alınırsa yürürüz o da engellenirse sürünerek gideriz
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti
Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti
İzmir’deki tır faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Fren izi yok, dehşet var
İzmir’deki tır faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Fren izi yok, dehşet var

