Hindistan'da koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İnek dışkısında duş | Video 07.03.2020 17:28

Coronavirüs dünyayı gün geçtikçe ele geçiriyor. Tıbbi olarak henüz bir ilaç bulunamadı. Virüs devamlı olarak mutasyona uğraması en büyük etken. Hindistan'da ise sıra dışı bir yöntem deneniyor, inek dışkısıyla duş. Hindistan'da inançları gereği ineği kutsal olarak gören bir grup vatandaş, ineğin idrarını ve dışkısını suya karıştırarak duş aldı. Hindistanlılar "İnek annemiz çok yaşa" sloganları atarken görülüyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ineğin dışkısıyla duş alanlar, "İnek annemiz çok yaşa" sloganı atarken, "Çin'de çıkan korona virüsüne karşı tek ilaç, kutsal ineğin idrarı ve dışkısında duş almak. Eğer her kim ineğin dışkısında duş alırsa korona asla ona gelmez. Çünkü o kişi artık kutsal oluyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videolar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu anlar bazı kesim tarafından övülürken bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu.

Öte yandan Hindistan'ın Assam eyaleti Milletvekili Suman Haripriya ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, "Koronadan kaçınmak için inek dışkısı ve idrarının her yere yayılması gerekiyor. İneğin idrarı ve dışkısı yayılan herhangi bir yer kutsal hale gelir. Dışkısını vücuduna süren her kimse kanser gibi hastalıklara da yakalanmaz. Bence bu inek idrarı ve inek dışkısı ile korona virüsü dehşetinden kaçınmak mümkün" şeklinde konuştu.

Haripriya'nın açıklamasına eyaletteki bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.