HDP’li Hüda Kaya’nın "Dağa çıkar savaşırdık" sözlerine AK Parti’den sert tepki: Zihnen dağdalar

18.06.2020 20:20

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyon yaparken HDP'li Hüda Kaya'dan "Eğer isteseydik dağa çıkar orada savaşırdık" açıklaması geldi. Kaya'nın teröristleri destekleyen o açıklamalarına AK Parti'den büyük tepki var.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyon yaparken HDP'li Hüda Kaya'dan "Eğer isteseydik dağa çıkar orada savaşırdık" açıklaması geldi. Kaya'nın teröristleri destekleyen o açıklamalarına AK Parti'den büyük tepki var.

İTİRAF ETMİŞ OLDULAR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Aslında her ne kadar fiziken burada olsalar da zihnen dağda olduklarını bir daha itiraf etmiş oldular." ifadelerini kullandı.