Yanlış anlaşılmanın kurbanı oldu! Eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

12.06.2020 15:14

Bolu'nun en işlek yerlerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde eşi ve baldızı ile tartışan bir genç, çevredekilerin olayı yanlış anlaması üzerine darp edildi. Yaşanan olay sonucu baldız sinir krizi geçirip ağlarken, polis ekipleri çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.