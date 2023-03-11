72 saat süren krizin ardından kirli pazarlıklar neticesindn yeniden bir araya gelen 6'lı koalisyon, ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en büyük destek terör örgütünün siyasi sözcüsü HDP'den geldi. Seçimi kazanmak için HDP desteğinin şart olduğuna inanan koalisyon, pazarlığa kapıları sonuna kadar açtı. Masaya 'Tutum Belgesi'ni koyan HDP, bakanlıklar için fırsat kolluyor. Tutum Belgesi'nde yer alan yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması gibi talepler adeta Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin altına dinamit yerleştirecek kadar tehlikeli ifadeler içeriyor.