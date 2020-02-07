Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri kapsamında bulunduğu Kahramanmaraş'ta, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara pilav dağıttı.
Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı. Bakan Albayrak, daha sonra, kapalı çarşı esnafını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bakan Albayrak, Osmaniye'deki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.
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