Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz

23.07.2020 21:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için özel olarak bastırılan parayı duyurdu. Albayrak paylaşımında, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için özel olarak bastırılan parayı duyurdu.

Albayrak paylaşımında, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.