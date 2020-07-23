Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliği! Bakan Kasapoğlu A Haber'e konuştu

23.07.2020 22:14

24 Temmuz Cumua namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılacak olan Ayasfoya'da heyecan geceden başladı. Ayasofya Camisi'nin açılışına özel Gençlik ve Spor Bakanlığı trafından düzenlenen "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliği kapsamında 81 ilden birçok genç Ayasofya'ya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise programın detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

24 Temmuz Cumua namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılacak olan Ayasfoya'da heyecan geceden başladı. Ayasofya Camisi'nin açılışına özel Gençlik ve Spor Bakanlığı trafından düzenlenen "Gençlik ecdadın izinde: Ayasofya" etkinliği kapsamında 81 ilden birçok genç Ayasofya'ya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise programın detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Bakan Kasapoğlu, "Burada bulunan gençlerimize müteşekkirim, onların gözündeki ışıltı bizlere heyecan, mutluluk veriyor. Gençlerimiz yarınların Türkiye'si... Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseklere çıkarmış olduğu bu çıtayı, el ele, sırt sırta vererek, omuz omuza vererek daha yukarıya çıkaracak. İnşallah gençlerimizle yarınlar çok daha aydıntılık olacak." dedi.

A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

Büyüklerimizin rüyasıydı onlardan çok dinledik Ayasofya'yı... Çocukluğumuzda gençliğimizin ilk yıllarında bizler için uyandırdığı heyecanı yine aynı şekilde hissetmek ve Ayasofya'ya kavuşmak çok farklı bir heyecan. Allah'a hamd ve şükrediyoruz. Ayasofya'nın kubbeleri gönlü iman dolu müminlerle dolacak taşacak. İslam'ın evrensel barış mesajı tüm insanlığa haykıracak... Her şehirden gencimiz var burada, onlarla 3 gün boyunca İstanbul'da birlikte olacağız. Gençlerimizin her açından donanımlı olması için çalışıyoruz.