Son dakika: Ayasofya Camii'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı

23.07.2020 19:08

Son dakika haberi... 86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen tarihi Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi kararı ile yeniden özüne döndürüldü. 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak namazın ardından Ayasofya yüzyıllardır olduğu gibi yeniden cami olarak hizmet vermeye devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet camideki son hazırlıkları yerinde inceledi. Ayasofya'nın kapısına 86 yıl önce asılan müze tabelası ise indirilerek yerine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

Son dakika haberi... 86 yıl önce alınan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen tarihi Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi kararı ile yeniden özüne döndürüldü. 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak namazın ardından Ayasofya yüzyıllardır olduğu gibi yeniden cami olarak hizmet vermeye devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet camideki son hazırlıkları yerinde inceledi. Ayasofya'nın kapısına 86 yıl önce asılan müze tabelası ise indirilerek yerine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.