Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek'ten ABD'de flaş enflasyon açıklaması: "Yapısal reformları uygulamaya koyacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi programını anlattı. Bakan Şimşek "Her saat yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi oldukça büyük ve ölçekli" dedi. Öncelikli hedeflerinin enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirten Şimşek, "Bunun işaretlerini zaten aydan aya görüyoruz, ancak yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında göreceğiz. 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Şimşek, Türkiye'de Haziran 2028’e kadar seçim olmayacağını, bunun da siyasi istikrar sağlayacağını belirtti.