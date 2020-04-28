HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! 28 Nisan 2020

28.04.2020 10:18

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün özellikle saat 12.00-18.00 arasında yurdun İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 28 Nisan 2020 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı