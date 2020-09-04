HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı | 4 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

04.09.2020 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Edirne’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu, Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Eylül il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.











SICAK HAVA UYARISI

Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı







EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Az bulutlu ve açık yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C

Az bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Az bulutlu

MALATYA 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 44°C

Az bulutlu ve açık