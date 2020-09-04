Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Denizli Çardak'taki yangın kontrol altına alındı

04.09.2020 09:13

Son dakika haberine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Hayriye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ve yayılması önlendi. Meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, "200 hektarlık bir alan yangından etkilendi." dedi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında Hayriye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ve yayılması önlendi. Bölgede incelemelerde buluna Pakdemirli, gece boyunca bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Pakdemirli, yangındaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.

Taşköprü'deki yangın kontrol altında. Çorum ve Sinop Boyabat'ta yangınlar devam ediyor. Denizli'deki yangın kontol altında, soğutma çalışmaları gün boyu sürecek.





Meteorolojik şartlar ortada, hava çok kuru ve sıcak. Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir bilgi yok. Yangının takibi sırasında içine kadar girdik. Yangın çok hızlı ilerleyince koşarak oradan ayrıldık. 2-3 dakika geç kalsak bir tehlike atlatabilirdik. Ama teknik inceleme yapmaktan imtina edemeyiz.

Geceyi burada geçirdik. Sabaha kadar hiçbir arkadaşımız uyumadı. Alo177'ye ihbarlarımızı bildirelim. 1 dakika erken bildirilen ihbarda 1 ağaç az yanar, bunu unutmayalım. Şu 15 gün vatandaşlarımız ormanlara girmesinler, sigara atmasınlar, ateş yakmasınlar. Yangınların büyük bölümü insan hatasından oluyor. 15 gün daha dikkat edelim, nemden dolayı 15 günden sonra risk daha da azalacak.

Anız yangınları ile tarlayı temizliyorlar. Bu yöntem doğru değil. Yangını kasıtlı çıkarmasanız bile, kusurlu olursanız aileye kalacak büyük maaliyetleri var."



Öte yandan, yangına gece boyunca çevre illerden gelen çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti. Arazözler, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği su tankerlerinden su dolumu yaparak alevlerin yükseldiği alanlara ulaştı. Havanın kararması ile sona eren havadan müdahale ise sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı.







Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, geceyi Hayriye Mahallesi'nde bir evde geçirirken, sabah erkenden yangın bölgesine geldi. Bakan Pakdemirli, helikopter ile havadan yangın bölgesini ve çalışmaları inceledi. Pakdemirli'nin Çardak'taki yangın ile ilgili saat 09.00'da açıklama yapması bekleniyor.





YANGININ İZLERİ GÜN IŞIĞIYLA ORTAYA ÇIKTI

Denizli'de, meydana gelen orman yangının dehşeti gün ışığı ile ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli günün ilk ışıklarında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.





Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Tüm gece boyunca Konya, Bursa, Isparta, Muğla, Afyonkarahisar, Burdur Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen takviye ekipler yangınla amansız mücadele etti. Alevleri ile geceyi aydınlatan orman yangınını vatandaşlar ise korku dolu gözlerler izledi.







Riskli bulunan noktalardaki 10 ev ise boşaltıldı. Gece risk nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyen yangın söndürme helikopterleri ise sabah 6 sıralarında faaliyete başladı. Günün ilk ışıklarından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter vasıtasıyla havadan incelemelerde bulundu.







YANGININ DEHŞETİ SABAHIN IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman film sahnelerini aratmadı. Havadan görüntülenen yanan bölgeler ilk ışıkla ortaya çıktı. Orman işçilerine ait bir traktör ve motosiklet ise alevlerin ortasında kalarak hurdaya dönmesi dikkatlerden kaçmadı. Yanan bölgeleri duman örtüsü kapladı.