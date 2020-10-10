HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 10 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 10 Ekim il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın kuzey kesimleri ile sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı







İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu açık,

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu açık,





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu,

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu,

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu açık

VAN °C, 21°C

Parçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu açık,

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu açık,

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu açık,

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu açık,