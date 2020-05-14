HAVA DURUMU! Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava sıcaklığı artacak | 14 Mayıs 2020 Perşembe

Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerimizde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre yurt genelinde hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık