EBA TV canlı izle! 'Uzaktan Eğitim 14 Mayıs 2020 Perşembe' TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın izle

14.05.2020 09:47

EBA TV canlı izle seçeneği 14 Mayıs 2020 Perşembe günü dersleri canlı olarak takip edecek olan milyonlarca öğrenciler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde eğitimini sürdüren öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Bu kapsamda EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı yayın izleme seçeneği öğrenciler tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı izleme linkleri...

EBA TV İLKOKUL İZLE!

EBA TV ORTAOKUL İZLE!

EBA TV LİSE İZLE!