Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu havadan görüntülendi

14.05.2020 11:17

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgeye inşa edilen pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan ve Ramazan Bayramı sonrası açılışı planlanan hastanenin son durumu havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesindeki son durum havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor. 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.

SALGIN, DEPREM VE AFET HASTANESİ OLARAK KULLANILACAK

İnşaatına hızla devam edilen hastanenin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

184 bin metrekare alana kurulan hastane, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Bu sağlık merkezi tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Başkan Erdoğan, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.