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Bağcılar son dakika! Hamile kadını sokak ortasında dövdü! Dehşet veren anlar kamerada

Bağcılar son dakika! Hamile kadını sokak ortasında dövdü! Dehşet veren anlar kamerada
11.06.2021 10:46
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Bağcılar'da bir kişi, hamile karısını sokak ortasında feci şekilde darbetti. Yaşanan şiddet olayı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken kadını sokakta bulunanlar kurtardı. Kadın, kocasından ise şikayetçi olmadı.


Olay, 8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti.

Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti.

Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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