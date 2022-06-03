Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu
03.06.2022 15:32

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Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Haziran ayına rüzgarlı ve kapalı bir havayla girilirken Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 3 Haziran 2022 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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