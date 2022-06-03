PKK'ya bir darbe daha: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristle mücadelesinin etkin ve kararlı sürdüğü vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.