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PKK'ya bir darbe daha: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
03.06.2022 15:34

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristle mücadelesinin etkin ve kararlı sürdüğü vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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