Haberler Haber Videoları Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı
21.11.2021 13:44
Ana Sayfa 01:14
MİT'ten başarılı operasyon!...
Ana Sayfa 02:06
Gasp içinde gasp
Ana Sayfa 00:40
Ortalığın savaş alanına...
Ana Sayfa 00:47
"Selamımı neden almadın" dedi,...
Ana Sayfa 01:07
Kars -12'yi gördü, dereler...
Ana Sayfa 01:01
Çamur havuzuna düşen kurt...
Ana Sayfa 00:33
Yarış yaptığı iddia edilen...
Ana Sayfa 00:42
Dikişten korkarım, ölmek...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:50
Ali Babacan skandal...
Ana Sayfa 02:13
Kardeşlerim'e damga vuran...
Ana Sayfa 00:17
Van Akçift'te korkutan deprem

İstanbul, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ile bir adamı yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma” suçundan hakkında arama kararı bulunan hanımağa lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Güniz Akkuş ile adamı Mustafa kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akkuş ve Yavuz daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA