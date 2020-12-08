Hangi aşı ne kadar etkili? Sinovac mı Pfizer/BioNTech mi Sputnik V mi?

Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs şu ana kadar 70 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsü durdurmak için bilim insanları gece gündüz aşı üzerinde çalışıyor. Koronavirüs için birçok aşının bulunduğu söylendi. Peki hangi aşı koronavirüsü yok etmede daha etkili? Sinovac mı Pfizer/BioNTech mi Sputnik V mi? İşte detaylar…

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 862'ye yükseldi.

ABD, 15 milyon 370 bin 339 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 703 bin 908 vaka ile Hindistan, 6 milyon 628 bin 65 ile Brezilya, 2 milyon 515 bin 9 ile Rusya, 2 milyon 295 bin 908 ile Fransa, 1 milyon 742 bin 557 ile İtalya, 1 milyon 737 bin 960 ile İngiltere, 1 milyon 725 bin 700 ile İspanya, 1 milyon 466 bin 309 ile Arjantin, 1 milyon 377 bin 100 ile Kolombiya ve 1 milyon 200 bin 6 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 551 bin 760 kişi yaşamını yitirdi, 47 milyon 86 bin 637 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

HANGİ AŞI NE KADAR ETKİLİ?

Koronavirüsü durdurmak için dünya genelinde birçok ülke aylar önce aşı çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı adaylarından art arda olumlu haberler gelirken Türkiye'nin Çin menşeili Sinovac'ı seçmesi akıllara şu soruyu getirdi: "Hangi aşı koronavirüse karşı ne kadar etkili? Sinovac mı Pfizer/BioNTech mi Sputnik V mi? İşte detaylar…

SİNOVAC

Koronavirüs aşılarında test sonuçları arka arkaya açıklanırken, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının sonuçları da yayınlandı.

Bloomberg'in haberine göre, Endonezya şirketi Bio Farma tarafından test edilen aşının etkinliği yüzde 97 olarak ölçüldü. Reuters haber ajansı ise, Bio Farma'nın CoronaVac açıklamasını dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Endonezya'nın devlete ait PT Bio Farma şirketinin kurumsal iletişim başkanı Iwan Setiawan, aşının etkinlik oranının bir aylık klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

Türkiye, Çin'den 50 milyon doz aşı satın aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu ay sonunda aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir" deyip eklemişti: "Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır."

İnaktif virüs tekniğine göre hazırlanan CoronaVac aşısında, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

PFIZER/BIONTECH

Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Devam eden üçüncü aşama testlerden alınan son verilere göre aşı, tüm ırklarda ve etnik gruplarda aynı oranda başarılı bir şekilde işe yarıyor.

Pfizer, aşıyı ABD'de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.

Veriler dünya genelinde 41 bin kişiye ikişer doz aşı yapılan testlere dayanıyor.

Pfizer ve BioNTech geçen hafta testlerin ilk sonuçlarını yayımlamış ve yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlayan aşıda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıklamıştı.

SPUTNİK V

Rusya, Gamaleya Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve halen klinik deneme aşamasında olan Sputnik V aşısının yüzde 92 etkili olduğunu açıkladı. Aşının geliştirilmesi ve pazarlamasıyla ilgilenen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF)açıklamasına göre, çalışmalar sırasında 16 bin gönüllüye aşılama yapıldı. 21 günün sonunda elde edilen sonuçlar, aşının koronavirüse karşı yüzde 92 oranında koruma sağladığını gösterdi.

RDIF, şimdiye kadarki faz 3 çalışmalarında, aşı olan gönüllülerde ciddi bir yan etki görülmediğini belirterek bazı gönüllülerde enjeksiyon bölgesinde ağrı, hafif ateş, halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi grip benzeri, kısa süreli semptomlar saptandığını da ekledi. RDIF Başkanı Kirill Dmitriev "Verilere dayanarak gösterdiğimiz şey, çok etkili bir aşımızın olduğu" açıklaması yaparken bu aşıyı geliştirenlerin bir gün torunlarına bu gelişmeyi anlatacağını düşündüğünü de ekledi.