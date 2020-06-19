Halk TV'de skandal sözler kullanan Şeyda Taluk'tan pes dedirten hareket! Kendisini eleştirenleri savcılığa şikâyet etti

19.06.2020 14:41

CHP’nin kanalı Halk TV her gün yeni bir skandal ile karşımıza çıkıyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs üzerinden tepki çeken ifadeler kullanan Şeyda Taluk AK Parti seçmenini hedef almıştı. Taluk, “'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen” ifadelerini kullanarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Şeyda Taluk skandal sözlerinin ardından birde pişkinlik yaparak kendisini eleştirenleri savcılığa şikayet etti.

CHP'nin medya organı Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan Şeyda Taluk, COVİD-19'un ağırlıklı olarak yaşlılara etki ettiğini ve Ak Parti seçmeninin yaşlı olduğunu söyleyerek skandal açıklamalardan dolayı sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutularak büyük tepkilere neden olmuştu. Şeyda Taluk skandal sözlerine eleştirenleri getirenleri birde savcılığa şikâyet etti.

"COVİD-19 AK PARTİ SEÇMENİNİ VURUYOR"

CHP yandaşı Halk TV'de yine skandal ifadelerle gündemde yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı kenetlemesi gereken bu günlerde Halk TV bir televizyonculuk rezaletine imza attı. Halk TV'de 20 Mart'ta tarihinde yayınlanan bir programa katılan Şeyda Taluk 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle büyük tepki aldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Programdaki konuklardan Şeyda Taluk, koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza atınca yaşanan olay sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Şeyda Taluk'a yaptığı partizanlıktan dolayı eleştirel binlerce yorumda bulunarak tepkilerini dile getirmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Skandal sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları Şeyda Taluk'un yaptığının doğru olmadığı ve COVİD-19 süreci içerisinde birlik beraberliği bozma adına açıklamalarda bulunmuştu. Ak Parti seçmenini küçük görerek haysiyet cellatlığı yapan Taluk, bu kez savcılığa giderek onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. (Sabah)