Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne'nin kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Eskişehir'in batısı ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda önceleri kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık