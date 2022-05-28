Haberler Haber Videoları Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı
28.05.2022 10:45

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:24
Taksilerde yeni dönem! 1 Ocak...
Haber 01:28
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a...
Haber 01:02
Türk 'SİPER'i o testi de geçti
Haber 00:07
Atatürk Havalimanı Millet...
Haber 01:12
Eşini boğarak öldürdü! Yürek...
Haber 02:22
Başkan Erdoğan şehit babasıyla...
Haber 41:30
Başkan Erdoğan'dan ayakta...
Haber 02:28
Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk...
Haber 00:33
Uşak'taki tekstil fabrikasında...
Haber 00:54
Taciz ateşi açan teröristler...
Haber 04:04
Selvi Yassıada'da...
Haber 01:34
Şişli'de dehşet evi! 3 kişi...

Hafta sonu planı yapacaklar hava durumunu merak ediyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu.

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Niğde, Ardahan ve Kars çevreleri, Edirne'nin kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Eskişehir'in batısı ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.


RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda önceleri kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu


AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA