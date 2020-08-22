Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan salgırganı arama çalışmaları devam ediyor. Saldırganın kullandığı çakarlı minibüs Büyükçekmece'de bulundu.
Hadımköy'deki çakarlı minibüs terk edilmiş olarak bulundu
22.08.2020 21:41
- Hadımköy'deki çakarlı minibüs terk edilmiş olarak bulundu
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