Haberler Video Haber Videoları Hadımköy'deki çakarlı minibüs terk edilmiş olarak bulundu

Hadımköy'deki çakarlı minibüs terk edilmiş olarak bulundu

Hadımköy'deki çakarlı minibüs terk edilmiş olarak bulundu
22.08.2020 21:41

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan salgırganı arama çalışmaları devam ediyor. Saldırganın kullandığı çakarlı minibüs Büyükçekmece'de bulundu.


Haber Videoları