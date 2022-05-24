Gülbin Tosun ne dedi? FOX'un tetikçisi Gülbin Tosun'dan Mahra'nın annesine tehdit ve hakaret! Acılı anne harekete geçti

Algı ve yalanlarla Türkiye'nin huzuruna kasteden haberler yapan FOX TV spikeri Gülbin Tosun, sokak hayvanları üzerinden sosyal medya provokasyonuna başladı.

ACILI AİLEYE HAKARET

Sosyal medyada sözde hayvanseverlerin oluşturduğu #KısırlastırAsılatYerindeYasat etiketine destek veren Tosun sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın kendisine tepki gösteren annesine "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil' diyerek hakaret etti.

İNSAN SEVMİYORSAN HAYVANLARI HİÇ SEVMEZSİN

Tosun'a tepki gösteren bir vatandaş, "İki tane köpek resmi paylaşıp duyar kasıp, evladı başıboş köpekler yüzünden ölen bir anneye "arsız sefil" demek. Sen insan sevmiyorsun, hayvanları hiç sevmezsin. #GülbinTosunİstifa" ifadelerini kullandı.



ÇOCUK DÜŞMANI BUNLAR

Acılı anneye hakaret eden Tosun'a bir başka vatandaş ise, "Başıboş köpekler yüzünden bacağı koparak feci şekilde can veren bu güzel kızın annesine hakaret edip tehdit edecek kadar merhametsiz, çocuk düşmanı bunlar. Bu kötülüğe tepki göstermezseniz insanlığınızı kaybedersiniz. Yazıklar olsun! #GülbinTosunİstifa" dedi.

VARSA VİCDANIN BUNUN CEVABINI VER

Tosun'a tepki gösteren Derya Pınar, "Yanlış yönlendirme dediği de başıboş köpekleri sokakta değil de köpek yaşam alanları oluşturup orada bakın.Yanlış yönlendirme dediği çocuğum köpek kovalaması sonucu kaza geçirdi öldü. @gulbintosun bana Mahra'yı geri getirebilir misin varsa vicdanın bunun cevabını ver." ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR"

Acılı annenin tweetine yaptığı yorumla şimşekleri üzerine çeken Gülbin Tosun için sosyal medya kullanıcıları #GülbinTosunİstifa hashtagi açtı. Hashtag kısa sürede binlerce tweet alarak TT oldu.

Sosyal medya kullanıcıları FOX Tv spikerine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya kullanıcılarının "O Mahra Pelin Pınar'ın annesi" uyarısı üzerine tweetini silen Tosun, bir süre sonra aynı yorumu yeniden yazdı.

SEFALETİN DİBİ

FOX TV spikerlerinin son günlerde gündem olmaya çalışmasına tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Gülbin Tosun kim diye googledan baktım. Fox spikeriymiş. Haber izlemiyorum ve spikerlerinin bir çoğunu tanımıyorum bu çok iyi bir şey. Çünkü boş insanlar. Alt yapıları sıfırın altında. Geçen gün birisi de kahve bardağını dövmüş. Artizlik peşinde hepsi. Çocuğu köpek saldırısında ölmüş acılı bir anneye "sefil" demek tam anlamıyla sefaletin dibi. Misal bu kadının çocuğu birini öldürse, kanundan kaçırmak için kırk takla atar. O kafada çünkü. " dedi.

ŞİMDİ HESAP VAKTİ

10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle FOX TV'de haber sunan Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.

PINAR'IN AİLESİ DERNEK KURDU

Öte yandan Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dernek kurdu.

Baba Murat Pınar, Serik ilçesindeki evlerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, engellilerin ve yaşlıların başıboş sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalmamaları için dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Çalışmaları tamamlayarak derneği faaliyete geçirdiklerini belirten Pınar, "Derneğimizin ismi Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği. Merkezi Ankara'da olan derneğimizin üyeleri, ilk aşamada ailemizden oluşuyor." dedi.

Pınar, sahipsiz hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp, barınaklarda güzel bir ortamda yaşamalarını talep ettiklerini ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin tekrar sokağa salınmasını kabul etmediklerini dile getiren Pınar, "Çünkü kısırlaştırılan sokak hayvanları saldırganlığını kaybetmiyor. Derneğimiz güvenlisokaklar.org isimli resmi internet sitesi kurdu. Sosyal medya hesaplarımız şu anda aktif. Fikir alışverişi yapabilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Anne Derya Pınar ise köpeklerin sokakta başıboş kalmasından dolayı aile olarak büyük bir mağduriyet yaşayarak evlatlarını kaybettiklerini kaydetti.

"UMARIM MAHRA MELİN'İM, HAYATINI BOŞU BOŞUNA KAYBETMEMİŞTİR"

Benzer olayların çok sayıda kişinin başına geldiğine dikkati çeken Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırılar, yaralanmalar ve ölümler oluyor. Ömür boyu sürecek psikolojik travmalar meydana geliyor. Sokak köpeklerinin başıboş, sahipsiz olarak dolaşması, gelişi güzel hayvan beslemek bu tarz olaylara neden oluyor. Biz hayvansever olmanın dışında hala köpekleri seven bir aileyiz. Yaşam alanları iyileştirilerek barınaklarda gönüllülerin de desteğiyle bakılması taraftarıyız. Bunun için çok güzel projelerimiz var. Umarım Mahra Melin'im, hayatını boşu boşuna kaybetmemiştir. Mahra Melin'in, yaşıtları, bundan sonra doğacak çocuklar ve insanlar için bir ışık olduğuna inanıyoruz."

OLAY

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.