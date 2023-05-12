Gözyaşları milyonları ağlatmıştı... Şehit oğlundan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor"

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK

Geçtiğimiz günlerde dahi bir Alman gazetesine röportaj veren Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkûmiyetini değerlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2022 günü yapmış olduğu bir konuşmada; "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

KHK'LILARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Ardından 1 Eylül 2022 günü bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu KHK'lıların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak; "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bize oy vereceksiniz, onlarda var" ifadelerini kullanıyor.

"YEREL YÖNETİMLERE ÖZERKLİK ŞARTI GETİRECEĞİM"

7 Ocak 2016 'da yaptığı bir konuşmada yerel yönetimlere özerklik şartından bahseden Kılıçdaroğlu,"CHP iktidarında yerel yönetimlere özerklik şartını mutlaka getireceğim" diyor.

"KAYYUM UYGULAMASINI BİTİRECEĞİM"

2022 yılında yaptığı başka bir konuşmasında ise Terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" şeklinde konuşuyor.

"SURİYE'DE NİYE BULUNUYORUZ?"

Yine bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimiz korumak ve çevremizdeki terör örgütlerine karşı mücadele vermek için yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak, "İdlib'de niye bulunuyoruz? Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var. Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillenmelidir" gibi ifadeler kullanıyor.





BABAMIN DAĞLARDA MÜCADELE ETTİKLERİYLE YOL YÜRÜYORLAR

Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK ve FETÖ ile kol kola14 Mayıs seçimlerine gitmesi toplumun tüm kesimlerinin tepkisi çekiyor. Babasının tabutu getirilirken komutanın gözyaşlarını sildiği 13 yaşındaki Ozan Encü, babasının kendilerine vatan sevgisini miras bıraktığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu, babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor" dedi.



Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 22 Ocak günü 'Fırtına Özel Operasyon Tim' komutanı 45 yaşındaki Nimet Encü, şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından, "O, efsane idi" paylaşımı yaptığı şehit Encü'nün küçük oğlu Ozan Encü'nün babasının cenaze töreninde gözyaşı döktüğü anların videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Encü'nün şehit olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da arayarak aileye başsağlığı dilemişti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUTUMU BİZİ ÜZÜYOR"

Milyonlarca kişinin izlediği videodaki şehit çocuğu Ozan Encü ve ağabeyi Barış Encü, konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, 13 yaşındaki Ozan Encü, 'benim babam bir kahramandı' diyerek şu ifadeleri kullandı: "Şehit babam bize vatan sevgisini miras bıraktı. Babam yıllarca dağlarda terörle vatanı için mücadele etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, babamın yıllarca mücadele ettikleriyle yol yürüyor. Bu tutumu bir şehit çocuğu olarak beni çok üzüyor."

"ŞEHİT YAKINLARINI DÜŞÜNEREK OY VERİN"

Şehit korucu komutanı Encü'nün büyük oğlu Barış Encü ise, babasının 29 yıl boyunca dağlarda terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik mücadele verdiğini belirterek, "Babam bu mücadele sırasında bizlere de sürekli vatan ve millet sevgisini anlatırdı. Biz devletini seven bireyler olarak yetiştik. Ne makam ne de başka bir şey her şeyden önce vatan sevgisi gelir. Ama ne yazık ki, bu ülkenin kurucu partisiyiz diyen CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye, Türkiye'nin her köşesine yıllarca acı, gözyaşı yaşatan PKK ve HDP'nin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı amaçlıyor."

"Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğerleri şehit yakınlarının yüzüne nasıl bakacak. Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime giriyor. Yüzyılın seçimi de diyebiliriz. Bizim desteğimiz ve gönlümüz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana. O'nun kazanmasını istiyoruz ve destek veriyoruz. Irak sınırından Uludere'den tüm ülkeye seslenmek istiyorum, Pazar günü sandığa giderken, şehit çocuklarını, ailelerini ve bu vatan uğruna şehit olanları düşünerek oy kullanın" ifadelerini kullandı.

KOMUTAN GÖZYAŞLARINI SİLMİŞTİ

Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki operasyonlar sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 çocuk babası, korucu komutanı Nimet Encü için Şırnak'ta 23 Ocak günü tören düzenlenmişti ve tören sırasında babasının tabutunu gören 13 yaşındaki Ozan Encü, gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Bu sırada törende bulunan bir komutan, Ozan'ı yanına alarak gözyaşlarını silmişti. Tören bitene kadar da komutanın şehit çocuğunu yanında ayırmamıştı.