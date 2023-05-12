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İzmir Menderes'te silahlı çatışma! Kahvehanede kurşun yağdırdılar: 5 ölü 2 yaralı

İzmir Menderes'te silahlı çatışma! Kahvehanede kurşun yağdırdılar: 5 ölü 2 yaralı
12.05.2023 16:59

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İZMİR'in Menderes ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki grup arasında belediye ihalesi nedeniyle husumet oluştuğu, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmayınca da silahlı kavganın çıktığı bildirildi.

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İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın kumar borcu meselesi yüzünden olmadığı, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; husumetli iki grup konuşmak için bir araya geldi, ancak tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2'si olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti. M.Y. ile A.K. de ağır yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin polis, çalışma başlattı.

Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İki grup arasında daha önce yapılan bir belediye ihalesi nedeniyle husumet yaşandığı, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmaya varılamadığı için de silahlı kavganın çıktığı öğrenildi. İki grup arasında geçen yıl da bir emlakçı önünde silahlı kavga yaşandığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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